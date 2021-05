Approvato l’adeguamento edile ed impiantistico del seminterrato in cui sarò ospitato il servizio di neuropsichiatria infantile

Approvato il progetto relativo ai lavori di adeguamento edile ed impiantistico del seminterrato dello stabile che ospiterà il servizio di neuropsichiatria infantile del distretto lametino.

Per adeguare l’ala che ospita anche il servizio di riabilitazione, l’Asp di Catanzaro ha previsto una spesa di 74.773,92 euro, con copertura finanziaria individuata tra i fondi destinati alla manutenzione dei fabbricati in ottica emergenza Covid.

L’iter per il trasferimento del servizio era previsto infatti già dal 24 novembre, reputando la terna commissariale non adeguata la precedente soluzione all’interno del distretto del lametino.

L’affidamento dell’appalto avverrà tramite Mepa con il criterio del prezzo più basso, individuando Pasquale Costanzo come direttore dei lavori e Rup, Vittorio Longo e Giuseppe Gallo come suo collaboratori, Benito Rocco Scalone coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.