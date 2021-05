Accordo semestrale per 30 ore settimanali con neonatologi dell'”Annunziata” per la pediatria lametina

Nuova convenzione tra l’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e l’azienda ospedaliera “Annunziata” di Cosenza per l’erogazione di 30 ore settimanali di prestazioni aggiuntive presto l’unità operativa complessa di pediatria dell’ospedale di Lamezia Terme.

I medici dell’azienda cosentina avranno un compenso di 60 euro all’ora più il rimborso chilometrico per il raggiungimento della sede e ritorno, con accordo semestrale eventualmente rinnovabile.

Parimenti per cercare di arginare la mancanza di personale procede l’iter per il concorso indetto nel 2018 per 1 posto di dirigente medico specializzato in neonatologia, con su 30 domande pervenute 2 quelle non ammesse e 28 invece che andranno avanti nella valutazione.