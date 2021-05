Indetto concorso per 32 posti all’Asp di Catanzaro riservato alle categorie protette

Approvato dalla terna commissariale che guida l’Asp di Catanzaro il concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui all’art.1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di 21 posti di assistente amministrativo – categoria C e di 11 posti di collaboratore amministrativo professionale categoria D.

Per vincoli normativi nazionali, le assunzioni delle categorie protette non rientra tra quelle da includere nel budget assunzionale, venendo così meno l’eventuale problema della tenuta economica aziendale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i candidati potranno presentare domanda, con 3 le prove previste: scritta (redazione di un testo sull’argomento del profilo professionale), che sarà superata con una valutazione di almeno 21/30; pratica (redazione atti specifici); orale (colloquio sugli argomenti oggetto delle prove, informatica, inglese o francese).

I punti da cui stilare le graduatorie finali saranno per le prove fino ad un massimo di 70 (30 scritto, 20 pratica, 20 orale), 30 per la valutazione dei titoli.L’