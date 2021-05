L’Asp chiarisce sul trasferimento di Serd, 118 e neuropsichiatria, deliberato tra settembre e novembre scorsi

Dopo il servizio di diabetologia mai andato in ferie, l’Asp di Catanzaro smentisce anche le preoccupazioni di alcune sigle civiche in merito ai lavori per lo spostamento della postazione del Suem 118 dell’Ospedale di Lamezia Terme.

«Lo spostamento dell’attuale sede del 118 all’interno del Presidio Ospedaliero Lamezia Terme deve essere inquadrato nel contesto più generale di razionalizzazione ed efficientamento delle postazioni del 118 di cui alla deliberazione commissariale n. 731 del 03.11.2020», si spiega nella nota stampa, «per Lamezia Terme era sorta anche l’esigenza di trovare una nuova collocazione per ospitare la Neuropsichiatria infantile, per la quale più volte gruppi di genitori hanno sollecitato la Commissione Straordinaria ad adottare gli opportuni provvedimenti per consentire l’espletamento delle attività proprie in condizioni di sicurezza e privacy, data la giovane età dei pazienti. Pertanto, è stato dato specifico indirizzo alla competete U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale che, in data 09.09.2020, ha adottato la determinazione n. 4461 con la quale è stata approvata la spesa necessaria ad effettuare i lavori di trasferimento del Serd nei locali del 118 e viceversa, compreso il trasferimento del Medico Autorizzato».

In tal modo si rimarca che «i pazienti del Serd ed il relativo personale medico avrebbero avuto una collocazione automa e separata da altre attività sanitarie, mentre tanto il 118 che il Medico Autorizzato possono agevolmente coesistere negli ampi spazi posti al primo piano dello stabile, dotati di allarme e scala antincendio per le uscite di emergenza. Al piano terra dello stesso immobile saranno allocati i locali della Neuropsichiatria infantile, completamente separati da attività poco idonee ed inoltre, per facilitare lo svolgimento delle attività del 118, è stata prevista la realizzazione di una tettoia al di sotto della quale potranno agevolmente sostare le autoambulanze ed eventualmente i pazienti. Tali soluzioni sono state condivise con l’intero management aziendale, ivi incluso il medico responsabile del SUEM 118 di Lamezia Terme e il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione».

Sulla viabilità si garantisce che «con la Polizia Municipale del comune di Lamezia Terme sarà condiviso il nuovo sistema di segnaletica orizzontale e verticale scaturente dallo spostamento», segnaletica a terra già posta.