Incontro conclusivo per Libert@dipartecipare

Incontro in remoto per raccontare 18 mesi di progetto che hanno consentito alla FISH Calabria di continuare le proprie attività di formazione e informazione anche in tempo di pandemia.

La piattaforma digitale allestita per Libert@dipartecipare ha registrato 27 incontri per 36 ore di formazione continua e una media di 80 partecipanti per ogni sessione. Un percorso in cui sono state affrontate tutte le tematiche che riguardano le persone con disabilità dando ampio respiro a tutto ciò che riguarda il progetto individuale, la vita indipendente, i diritti e i doveri, l’inclusione scolastica, sociale e lavorativa, tutto compreso in una politica impostata sul “Nulla su di noi senza di noi”.

«Webinar che hanno animato, mobilizzato e reso partecipe tante persone con disabilità e i familiari che hanno raccolto con interesse la nostra offerta formativa – dice Nunzia Coppedè, Presidente della Fish Calabria- , desideriamo chiudere il progetto con un evento di restituzione importante svolto a distanza con la piattaforma che ci ha accompagnato fino a qui e ha reso possibile tutto questo».

Un successo di partecipazione che verrà raccontato in remoto sabato dalle 10.30 / 12.30 che potrà essere seguito registrandosi seguendo questo link https://us02web.zoom.us/j/81260811547

«La Fish Calabria Onlus – conclude la Coppedè – è un’organizzazione di rappresentanza e in questo momento in cui si stanno organizzando in Calabria piani di zona, le associazioni coinvolte hanno partecipato alla formazione con l’intento di acquisire le competenze necessarie ad agire una buona rappresentanza sui territori in cui vivono e lavorano. Desideriamo dedicare l’ultimo incontro proprio alla rappresentanza scegliendo dei testimoni privilegiati che agiscono quest’ultima nel mondo del sociale».

PROGRAMMA

Presentazione del Progetto libert@dipartecipare | Nunzia Coppedè – Presidente FISH Calabria

Il monitoraggio e la valutazione | Annamaria Bianchi – Tutor del progetto libert@dipartecipare

AGIRE LA RAPPRESENTANZA: Testimoni privilegiati a confronto

Vincenzo Falabella | Presidente nazionale FISH Onlus

Luciano Squillaci | Portavoce Forum Terzo Settore Calabria

Coordina

Giacomo Panizza | Presidente della Comunità Progetto Sud

CONCLUSIONI

Gianluca Gallo | Assessore Politiche Sociali- Regione Calabria

Nunzia Coppedè | Presidente FISH Calabria