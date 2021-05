Sabato “Family vax day” dedicato alle categorie fragili, le classi di età over 50 e i caregiver

Sabato in Calabria è in programma il “Family vax day”, riproponendo il prolungamento dell’orario di vaccinazione in alcuni punti.

Nella Giornata internazionale della famiglia la Regione Calabria, il commissario della Sanità, la Protezione civile, l’Esercito e la Croce rossa vogliono ribadire l’importanza della vaccinazione per se stessi e per i propri cari e sensibilizzare tutti i calabresi sul tema. In questa occasione, verranno implementati alcuni centri vaccinali per portare al massimo le somministrazioni.

Per accedere sarà sempre necessario prenotarsi sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati.

Per info si può chiamare il centralino dedicato della Protezione civile: 0961 789775.

La prenotazione è obbligatoria per evitare disagi e assembramenti e per far lavorare in serenità ed efficienza il personale. Potranno accedere alla vaccinazione le categorie fragili, le classi di età over 50 e i caregiver.