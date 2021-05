Delle 9 tappe calabresi della Run4hope 2 riguarderanno Lamezia Terme

Partirà sabato alle 11, contemporaneamente dai 20 capoluoghi di Regione (o da altre città significative), la Run4 hope, staffetta che si concluderà domenica 30 maggio, al termine di un appassionante percorso attraverso i luoghi più belli della nostra nazione.

In Calabria 9 le tappe previste, con Lamezia Terme punto di arrivo e partenza di terza e quarta:

Tappa 1: Castrovillari – Cosenza (sabato 22 maggio)

Tappa 2: Cosenza – Amantea (domenica 23 maggio)

Tappa 3: Amantea -Lamezia (lunedì 24 maggio)

Tappa 4.1: Lamezia – Catanzaro Lido (martedì 25 maggio)

Tappa 4.1: Crotone – Catanzaro Lido (martedì 25 maggio)

Tappa 5: Catanzaro Lido – Soverato (mercoledì 26 maggio)

Tappa 6: Soverato – Roccella Ionica (giovedì 27 maggio)

Tappa 7: Roccella Ionica – Locri (venerdì 28 maggio)

Tappa 8: Locri – Melito P. Salvo (sabato 29 maggio)

Tappa 9: Melito P. Salvo – Reggio Calabria (domenica 30 maggio)

Una staffetta che abbraccerà tutta l’Italia in nome della solidarietà e che coinvolgerà runners, singoli o in gruppi sportivi, associazioni, gruppi spontanei, aziendali o costituiti nell’ambito di Clubs e Running Store, chiamati a correre e a donare per sostenere AIRC per la lotta ai tumori infantili.