Nella domenica dell’Open Vax Week end 2.250 somministrazioni nell’Asp di Catanzaro, 10.965 in Calabria

Seconda giornata che non segna un ulteriore scatto in avanti per la categoria over 80 per cui era stata ideata

Raggiungono quota 14.2058 le somministrazioni totali di vaccino da parte dell’Asp di Catanzaro, 2.250 quelle effettuate nell’ultima giornata, con aumentato di 1249 unità il numero delle persone a cui sono state somministrate la prima dose e la seconda dose di richiamo, che si attesta ora a 42.609 cittadini. Le distinzioni tra i 3 diversi tipi di vaccini in dotazione vedono: giornaliere somministrate 331 prime dosi e 0 di richiamo di Astrazeneca, 618 di Janssen, 316 prime e 1 come richiamo di Moderna, 354 di Pfizer come prime e 630 come seconde;

somministrate 331 prime dosi e 0 di richiamo di Astrazeneca, 618 di Janssen, 316 prime e 1 come richiamo di Moderna, 354 di Pfizer come prime e 630 come seconde; in totale le prime dosi sono 37.703 di Astrazeneca (1.374 richiami), 3.412 di Janssen, 8.610 Moderna (4.507 richiami), 53.136 di Pfizer (33.316 i richiami). Sono 7.290 le dosi di vaccini rimaste in giacenza: 1.470 di Astrazeneca, 1.450 Janssen, 740 Moderna, 3630 Pfizer. La scorta reale, al netto delle dosi da riservare ai richiami obbligatori di vaccinazione previsti, è negativa di 52.962 unità in totale: si dovranno rifornire 34.859 di Astrazeneca, 16.190 Pfizer, 3.363 di Moderna, con 1.450 Janssen esistenti. IL DATO REGIONALE In Calabria le somministrazioni sono invece 912.292 (+10.965) su 1.002.850 a disposizione, il 91% che vede la regione quintultima a livello nazionale con circa 3 punti percentuali in meno sulla media nazionale. La divisione delle somministrazioni nei 111 punti in regione vede: over 80 148.847 (96)

148.847 (96) soggetti fragili e caregiver 309.628 (+4.631)

309.628 (+4.631) operatori sanitari e sociosanitari 90.376 (+150)

90.376 (+150) personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio 31.294 (+147)

31.294 (+147) ospiti strutture residenziali 29.403 (+71)

29.403 (+71) fascia 70 – 79 86.476 (+900)

86.476 (+900) fascia 60 – 69 76.747 (+566)

76.747 (+566) personale scolastico 32.145 (+133)

32.145 (+133) comparto difesa e sicurezza 22.962 (+291)

22.962 (+291) altro 84.393 (+3.798) Tra le categorie prese in considerazione nel monitoraggio nazionale, in Calabria gli utenti previsti sono (tra parentesi la percentuale che ha già ricevuto entrambe le dosi secondo il report settimanale): 46.350 personale scolastico (7,34%, in attesa della prima dose 38,59%)

46.862 personale sanitario (89,21%, in attesa della prima dose nessuno)

11.333 ospiti rsa (83,04%, nessuno in attesa della prima dose)

185.708 popolazione tra i 70 e 79 anni (26,57%, in attesa della prima dose 32,21%)

153.062 popolazione over 80 anni (64,48%, in attesa della prima dose 27,26%)