Registrati 57 positivi con 1.284 tamponi su 1.206 nuovi soggetti, 316 guariti e 2 decessi

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 797.522 soggetti per un totale di 867.513 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 66.932 (+57 rispetto a ieri), quelle negative 730.590, con 1.284 tamponi su 1.206 nuovi soggetti.

I casi attivi diventano 9.738, con 9.481 isolati a domicilio (-258), 240 ricoverati (-3), 17 terapie intensive, 316 guariti e 2 decessi nell’ultima giornata.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 6.744 (67 in reparto AO di Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 3 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.641 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.552 (15.023 guariti, 529 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.146 (25 in reparto all’AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1104 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.800 (8.662 guariti, 138 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 442 (20 in reparto; 422 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.962 (5.868 guariti, 94 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 206 (8 ricoverati, 198 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.176 (5.086 guariti, 90 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.141 (61 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 16 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.057 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.362 (21.046 guariti, 316 deceduti). –

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 59 (59 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 342 (342 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 7, Catanzaro 0, Crotone 0, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 50