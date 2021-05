Registro unico nazionale del Terzo Settore per dare corso agli adempimenti richiesti a livello nazionale

La Giunta regionale della Calabria, su proposta dell’assessore Gianluca Gallo, ha istituito l’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), dando così corso agli adempimenti richiesti a livello nazionale (decreto legislativo 117/17 e successive modifiche e integrazioni).

L’Ufficio è attivato presso il settore “Programmazione erogazione dei livelli essenziali di assistenza sociale – servizi sociali e socio-Sanitari – economia sociale e volontariato”.

Nella delibera è specificato che le risorse destinate alle Regioni per il Runts debbano essere utilizzate «per l’istituzione presso ciascuna Regione e Provincia autonoma dell’Ufficio del Runts, per la comunicazione al sistema informativo del Runts dei dati degli enti iscritti nei registri Odv e Aps, per l’effettuazione di una prima rilevazione dei fabbisogni formativi del personale addetto agli uffici del Runts e per l’avvio delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti nel Runts».