Registrati 158 positivi con 3.848 tamponi su 2.977 nuovi soggetti

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 802.206 soggetti per un totale di 874.092 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.164 (+158 rispetto a ieri), quelle negative 735.042, con 3.848 tamponi su 2.977 nuovi soggetti.

I casi attivi sono 9.207, divisi tra:

Isolati a domicilio: 8.971 (-137)

Ricoverati: 222 (-11)

Terapie intensive: 14 (-1)

I casi chiusi diventano 57.957: guariti/dimessi: 56.784 (+306), deceduti: 1.173 (+1)

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 6.481 (63 in reparto AO di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.385 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.895 (15.363 guariti, 532 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1.082 (24 in reparto all’AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all’AOU Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.044 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.909 (8.770 guariti, 139 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 335 (18 in reparto; 317 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.088 (5.994 guariti, 94 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 214 (4 ricoverati, 210 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.200 (5.110 guariti, 90 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.033 (58 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 17 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 953 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21.523 (21.205 guariti, 318 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 62 (62 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 342 (342 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 52, Catanzaro 24, Crotone 10, Vibo Valentia 31, Reggio Calabria 41