Domani e domenica “Vaccinarsi: un segno di maturità” presso il punto vaccinale di colle Sant’Antonio

Domani e domenica in Calabria è in programma “Vaccinarsi: un segno di maturità”, ed anche a Lamezia Terme i maturandi e i docenti potranno presentarsi presso il punto vaccinale del vecchio ospedale (colle Sant’Antonio), senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione – firmata dai genitori in caso di minore – e la copia di un documento di identità allegato.

Da lunedì, invece, sarà il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un’autocertificazione firmata dalla madre o dal padre.