Da oggi a lunedì nell’ospedale lametino 1.585 dosi previste per il vax day di fine anno scolastico

In vista dell’open weekend dedicato ai maturandi e ai docenti, pubblicato dalla protezione civile l’elenco ufficiale dei principali punti vaccinali che riceveranno un maggior numero di dosi per la speciale iniziativa (20.082 dosi saranno distribuite in 25 punti in regione).

Dal 5 al 7 giugno per quanto riguarda l’ospedale lametino sono 1.585 le dosi previste per il vax day di fine anno scolastico, oltre a 147 richiami AstraZeneca, 1 richiamo Pfizer e altri 93 AstraZeneca.

In tutta la Calabria previste da oggi a lunedì 23.382 prime dosi Pfizer, 11.992 di Janssen, 1.155 richiami Pfizer, 2.031 richiami Moderna, 1.900 richiami di AstraZeneca.

Da lunedì 7 giugno, invece, sarà il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un’autocertificazione firmata dalla madre o dal padre.