Campagna vaccinale senza prenotazione allungata a mercoledì per i maturandi e studenti di terza media

I maturandi avrebbero risposto con entusiasmo all’iniziativa promossa dalla Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Struttura Commissariale e Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa, per realizzare gli esami in sicurezza e tranquillità.

Per dare la possibilità a coloro che nel weekend non si sono potuti recare nei vari punti vaccinali, l’open day è stato prolungato sino a mercoledì 9 giugno, mentre mercoledì la Protezione Civile dovrebbe pubblicare la nuova distribuzione delle dosi prevista per metà settimana.

Gli studenti che devono sostenere la maturità e i docenti che fanno parte delle Commissioni d’esame e devono ricevere la prima dose potranno, quindi, ancora presentarsi per la vaccinazione senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione – firmata dai genitori in caso di minore – e la copia di un documento di identità allegato.

Da domani, lunedì 7 giugno, scatterà anche il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un’autocertificazione firmata dalla madre o dal padre.

A Lamezia Terme si ci potrà recare nell’ospedale “Giovanni Paolo II” o presso il centro vaccinale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp nell’ex ospedale su colle Sant’Antonio.