Nuova proroga per la campagna di vaccinazione destinata a studenti alle prese con gli esami dell’ultimo anno.

Sino a domenica continuerà così l’open day per maturandi, ragazzi della terza media e docenti in commissione d’esame, che potranno accedere alla vaccinazione senza necessità di prenotazione. Basterà solo essere muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione – firmata dai genitori in caso di minore – e della copia di un documento di identità.

Ribadito anche l’utilizzo di Pfizer per i giovani dai 12 ai 20 anni.