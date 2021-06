Su 2.138 tamponi 78 nuovi positivi, a fronte di 356 guariti e 6 decessi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 891656 (+2.138), e le persone risultate positive al Coronavirus sono 67950 (+78 rispetto a ieri).

I casi attivi sono 8.276 (-284), di cui in isolamento 8.096 (-279), 168 ricoverati (-4), 12 in rianimazione (-1), a fronte di 356 guariti e 6 decessi.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 780 (31 in reparto, 2 in terapia intensiva, 747 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9311 (9171 guariti, 140 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 6303 (60 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16380 (15834 guariti, 546 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 131 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 117 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6350 (6251 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 805 (56 in reparto, 5 in terapia intensiva, 744 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22007 (21681 guariti, 326 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 193 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 186 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5284 (5193 guariti, 91 deceduti)