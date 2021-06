Nuovi mezzi per il trasporto di vaccini e dispositivi individuali anti Covid ordinati dall’Asp, un altro per il polo con l’Inail

Dalla terna commissariale che fino a settembre guiderà l’Asp di Catanzaro via libera per l’acquisto di 3 auto furgonate per il trasporto di vaccini ed 1 furgone per il trasporto dei dispositivi individuali anti Covid-19.

Nella stessa delibera, ma capitolo diverso, approvata anche la richiesta, in acquisto o in lungo noleggio, di un mezzo di trasporto attrezzato per i pazienti con disabilità motoria, dotato di 4 posti ed omologato per il trasporto di una carrozzina per paziente non deambulante, in vista dell’attivazione dell’unità operativa di terapia intensiva/estensiva presso il polo integrato Asp/Inail nell’area industriale lametina.