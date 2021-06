Tra oggi a lunedì procede a ritmo lento la campagna vaccinale tra gli ospedali di Lamezia Terme e Soveria Mannelli

Pubblicato dalla Protezione Civile regionale il piano di distribuzione dei vaccini per il periodo compreso tra oggi e lunedì, mentre ancora tiene banco la vicenda della rimodulazione delle indicazioni delle fasce di età cui dover somministrare AstraZeneca.

Per il presidio ospedaliero di Lamezia Terme previsti 8 richiami di Pfizer, ed anche 160 prime dosi Pfizer e 70 AstraZeneca, 108 richiami Pfizer e 51 di AstraZeneca.

A Soveria Mannelli 140 prime dosi di Pfizer e 30 di AstraZeneca.

In totale in Calabria in 3 giorni saranno inoculate come prime dosi 31961 di Pfizer, 1800 di Janssen, 2525 di AstraZeneca, e come richiami 4997 di Pfizer, 793 di Moderna, 4897 di AstraZeneca.