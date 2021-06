Con 2.121 tamponi 32 nuovi positivi a fronte di 167 guariti e 1 decesso

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 900.887 (+2.121), mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 68282 (+32).

A fronte di 167 guariti e 1 decesso, i casi attivi sono 7.763 (-136), di cui in isolamento 7.605 (-140), in reparto 7.605 (-140), in rianimazione 10 (+2).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 577 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 546 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9605 (9464 guariti, 141 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 6160 (48 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6108 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16608 (16058 guariti, 550 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 105 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6406 (6307 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 682 (52 in reparto, 4 in terapia intensiva, 626 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22230 (21898 guariti, 332 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 173 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5328 (5237 guariti, 91 deceduti)