Una rete wifi per i pazienti della pediatria lametina lanciata da Rotaract, Leo Club e Lions Club

Il Rotaract Club Lamezia Terme, in sinergia con il Leo Club Lamezia – Valle del Savuto e Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, domani inizieranno insieme alla dottoressa Mimma Caloiero e i collaboratori del reparto di Pediatria dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, a dare il via alla donazione di una rete internet gratuita destinata «all’utilizzo da parte di quei giovani pazienti costretti a trascorrere del tempo lontani dal loro mondo sociale, fatto di una ricca rete di formazioni, amicizie e interessi quotidianamente alimentati, al passo con i tempi, dai più svariati ausili tecnologici e informatici» spiegano in una nota online.

«Siamo fieri e particolarmente contenti di questa collaborazione, che ci vede associati con due splendide realtà di club service territoriali verso la realizzazione di un unico scopo, quello di servire il prossimo al di sopra di ogni interesse e con l’intento primario di cambiare vite» conclude il Rotaract.