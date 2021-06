Su 2.416 tamponi 66 nuovi positivi, 411 guariti ed 1 decesso

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 903303 (+2.416), mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 68348 (+66 rispetto a ieri).

A fronte di 411 guariti ed 1 decesso, gli attualmente positivi sono 7.417 (-346), 7.267 in isolamento (-338), 140 ricoverati (-8), 10 in terapia intensiva.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 501 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 474 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9700 (9559 guariti, 141 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5920 (49 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5867 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16855 (16304 guariti, 551 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 116 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6410 (6311 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 645 (48 in reparto, 4 in terapia intensiva, 593 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22283 (21951 guariti, 332 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 169 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 162 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5341 (5250 guariti, 91 deceduti)