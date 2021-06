Impegnati 115.325,48 euro da parte dell’Asp di Catanzaro per per l’adeguamento del consultorio familiare

Impegnati 115.325,48 euro da parte dell’Asp di Catanzaro per “risanamento conservativo dei locali ubicati al piano seminterrato del distretto del lametino attuale sede del consultorio familiare”.

Nella determina odierna viene preso atto del sopralluogo effettuato dai responsabili della direzione strategica, consultorio familiare e dipartimento materno infantile, unità organizzativa centrale gestione tecnico patrimoniale, in seguito al quale è stato concordato «di eseguire i lavori di adeguamento edile ed impiantistico dell’attuale sede», considerato che i locali sono «inadeguati per lo svolgimento delle attività viste le norme di distanziamento sociale imposte per l’emergenza causata dal Covid-19».

I lavori saranno affidati ora tramite il criterio di aggiudicazione del minor prezzo tramite Mepa.