Piano distribuzione dei vaccini, fino a martedì solo richiami tra Lamezia Terme e Soveria Manelli

La protezione civile ha pubblicato il piano di distribuzione dei vaccini per ognuno dei punti vaccinali presenti su tutto il territorio regionale, relativamente al periodo che va dal 19 al 22 giugno.

Per il presidio ospedaliero lametino in agenda 115 richiami di Pfizer, nell’ospedale Giovanni Paolo II i richiami in agenda sono 744 Pfizer, 13 Moderna, 67 AstraZeneca.

Per l’ospedale di Soveria Mannelli ci sono come secondi dosi previste 64 Pfizer e 20 AstraZeneca.

Le prime dosi per l’Asp di Catanzaro sono così accentrate tutte nell’hub di Catanzaro Lido, con 4.000 Pfizer, 200 Janssen, 300 Moderna.

RICHIAMI ASTRAZENECA

E’ giunta intanto nelle scorse ore ed è operativa anche in Calabria la circolare emessa dal Ministero della Salute, in seguito al parere del Comitato tecnico scientifico relativo alla somministrazione della seconda dose vaccinale rispetto a quelle persone di età inferiore ai 60 anni che, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca, rifiutano il crossing a vaccino a mRNA e dichiarano di voler proseguire nel richiamo con lo stesso vaccino impiegato per la prima dose.

“Secondo quanto evidenziato dal CTS, – recita la circolare – ferma restando la indicazione prioritaria di seconda dose con vaccino a mRNA, qualora un soggetto di età inferiore ai 60 anni, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Astrazeneca, pur a fronte di documentata e accurata informazione fornita dal medico vaccinatore o dagli operatori del centro vaccinale sui rischi di VITT, rifiuti senza possibilità di convincimento il crossing a vaccino a mRNA, allo stesso, dopo acquisizione di adeguato consenso informato, può essere somministrata la seconda dose di Astrazeneca.”