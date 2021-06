Sono almeno 159.338 i calabresi in attesa della prima dose di vaccinazione secondo l’ultimo aggiornamento del report ministeriale, con la campagna che in regione vede ancora da completare con il richiamo anche le categorie partite per prime come personale sanitario (circa il 12%) e ospiti strutture residenziali per anziani (circa il 17%).

I dati, aggiornati alle 16 di ieri, vedono vaccinati: