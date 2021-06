Su 945 tamponi 20 nuovi positivi e 93 guariti per un totale di 6.796 casi attivi

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 912.804 (+945), mentre le persone risultate positive al Coronavirus sono 68679 (+20 rispetto a ieri).

Con 93 guariti e nessun decesso, gli attualmente positivi diventano 6.796 (-73), di cui 6.698 in isolamento (-71), 87 in reparto (-2), 11 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 302 (21 in reparto, 2 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9921 (9779 guariti, 142 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 5670 (33 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5633 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 17241 (16689 guariti, 552 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 100 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 94 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6447 (6347 guariti, 100 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 516 (25 in reparto, 5 in terapia intensiva, 486 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22507 (22174 guariti, 333 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 118 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5425 (5333 guariti, 92 deceduti)