Nessuna struttura del lametino al momento ha prime dosi in agenda questa settimana

Resa nota la distribuzione dei vaccini da parte della protezione civile calabrese per la settimana che iniziando oggi finirà il 6 luglio.

Al presidio ospedaliero di Lamezia Terme in agenda 130 richiami Pfizer, 5 Moderna e 11 Astrazeneca, mentre nell’ospedale “Giovanni Paolo II” seconde dosi di Pfizer (243), Moderna (34) e Astrazeneca (169).

Per la comunita’ Progetto Sud 31 richiami Pfizer, per la Comunita’ Tossicodipenti Res Progetto Sud Fandango 3 seconde dosi Pfizer.

Nell’ospedale di Soveria Mannelli 40 richiari Pfizer e 60 Astrazeneca in agenda.

Nessuna struttura del lametino al momento ha quindi prime dosi in agenda questa settimana, al netto della settimana aperta senza prenotazioni annunciata dallo stesso ente regionale in tutti i punti vaccinali (che dal report però non è chiaro se avranno dosi anche per chi arriverà senza prenotazione) e del punto vaccinale che dovrebbe aprire in via De Filippis a Lamezia Terme con turni pomeridiani (in merito al quale non sono stati pubblicati ancora gli atti dell’accordo tra le parti, né compare nell’elenco settimanale della Protezione Civile).