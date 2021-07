In arrivo per il centro regionale per la cura della fibrosi cistica 8 kit di telemedicina

In arrivo per il centro regionale per la cura della fibrosi cistica, esistente all’interno dell’ospedale di Lamezia Terme, 8 kit di telemedicina dedicati ai pazienti affetti da tale patologia.

A donarli è la Lega Italiana Fibrosi Cistica, nella persona della presidente Gianna Puppo Fornaro, con l’Asp di Catanzaro che ha ufficializzato ieri l’arrivo della strumentazione dal valore di 15.653,82 euro.