Domani apertura del nuovo punto vaccinale a Lamezia Terme in aggiunta a quello ospedaliero

Nel fine settimana saranno inaugurati due nuovi punti vaccinali che andranno a potenziare l’offerta sul territorio da parte dell’Asp di Catanzaro: domani alle 16 il punto vaccinale in via De Filippis all’interno della struttura comunale lametina, e domenica alle 17 quello nel territorio comunale di Soverato.

«Ci teniamo a precisare che questi servizi non comporteranno la chiusura di quanto già esiste», spiega Giuseppe Caparello, direttore Dipartimento Prevenzione, «i nuovi hub non sostituiranno i punti vaccinali ospedalieri, che invece resteranno attivi e funzionanti regolarmente per proseguire la campagna in sicurezza. E’ importante sottolineare che tutto ciò è un ulteriore servizio che si intende offrire all’utenza, per proseguire nel pieno rispetto del cronoprogramma regionale e sulla base del modello organizzativo della campagna vaccinale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro».

Secondo Caparello «l’azienda, forte del know how acquisito sulla vaccinazione anti-Sars-CoV 2, ha deciso di ottimizzare l’organizzazione aprendo ulteriori punti in supporto ai Presidi Ospedalieri (Lamezia, Soveria Mannelli e Soverato) e ai punti territoriali esistenti per rendere il percorso ancora più fluido e con tempi di attesa il più contenuti possibile».

Da verificare ora come avverrà la distribuzione dei vaccini in ottica prenotazioni, visto che le prime dosi non di rado non sono previste più nel lametino dove si effettuano per lo più i richiami.