Su 2.016 tamponi 56 nuovi positivi con 1.334 guariti per un totale di 3.380 attualmente positivi in Calabria

In Calabria, ad oggi, i tamponi eseguiti sono stati 938688 (+2.016), le persone risultate positive al Coronavirus sono 69058 (+56 rispetto a ieri).

Con 1.334 guariti, gli attualmente positivi diventano 3.380 (-1278), di cui 3.320 in isolamento (-1.280), 54 in reparto (+2), 6 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 89 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10169 (10025 guariti, 144 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 2828 (19 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2805 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20261 (19705 guariti, 556 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 56 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 52 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6516 (6415 guariti, 101 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 213 (15 in reparto, 1 in terapia intensiva, 197 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22877 (22542 guariti, 335 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 50 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 46 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5513 (5421 guariti, 92 deceduti)

Dei 56 casi positivi odierni 13 sono migranti.