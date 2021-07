Su 719 tamponi 11 nuovi positivi per 2.881 casi attivi in Calabria, i numeri non tornano però nel lametino

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 941198 (+719) e le persone risultate positive al Coronavirus sono 69093 (+11 rispetto a ieri).

I guariti sono 281, con 2.881 attualmente positivi (-270), di cui 2.820 in isolamento (-274), 55 in reparto (+4), 6 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 64 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10194 (10050 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2376 (24 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2348 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20729 (20172 guariti, 557 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 57 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6518 (6417 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 194 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 180 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22903 (22567 guariti, 336 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 38 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5526 (5434 guariti, 92 deceduti).

Conti che però non tornano nel lametino, con la provincia di Catanzaro a segnalare 64 casi attivi ed il Comune di Lamezia Terme a dichiararne 76.