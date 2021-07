Per il Comune 73 casi attivi a Lamezia, ma la Regione ne segnala 50 in tutta la provincia

Non vengono segnalati nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno, con 3 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Gli attualmente positivi in città sono così 73 secondo il Comune, anche se il dato provinciale del bollettino regionale ne indica 50 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 39 in isolamento domiciliare)