Prolungata sino al 14 luglio la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione.

Sarà ancora possibile, quindi, accedere in modalità “open” a tutti i punti vaccinali presenti sul territorio calabrese, per tutte le categorie aventi diritto, a partire dai 12 anni di età, residenti e non, per ricevere la prima dose di vaccino.

INFORMAZIONI VIA APP

Dalla Protezione Civile si ringraziano le Azienda Sanitarie per la grande collaborazione dimostrata in questo periodo di campagna vaccinale, e si comunica che, per venire sempre più incontro agli utenti, il servizio di call center – 0961 789775 – è stato trasformato in modalità whatsapp ed è operativo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 per rispondere a richieste di info, dubbi o disagi riguardo la campagna vaccinale.

ORARI ESTIVI

A seguito dell’Ordinanza del Commissario Straordinario Nazionale n. 5/2021, sono stati rimodulati gli orari di funzionamento degli “Hub” ad alta capacità di vaccinazione.

Per la provincia di Catanzaro: