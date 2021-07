Settimana con prime dosi di vaccino nuovamente prenotate per gli ospedali di Lamezia Terme e Soveria Mannelli

Non compare il polo vaccinale recentemente inaugurato nell’immobile comunale di via De Filippis (in cui fino al 14 luglio continuerà la possibilità di avere la prima dose anche senza prenotazione, da lunedì a giovedì dalle 17 alle 23), ma nel piano di distribuzione da parte della protezione civile dei vaccini da oggi a martedì Lamezia Terme mantiene due punti attivi: per il presidio ospedaliero di colle Sant’Antonio figurano 400 richiami Pfizer, 12 Moderna e 44 Astrazeneca, mentre per il “Giovanni Paolo II” in agenda 630 prime dosi di Pfizer e 30 di Astrazeneca, 1445 richiami Pfizer e 1134 di Astrazenca.

Nell’hinterland 3 richiami di Pfizer saranno somministrati nella struttura per disabili psichici di Gizzeria, mentre a Soveria Mannelli per il presidio ospedaliero ci saranno 3 richiami Pfizer e 15 Astrazeneca, nell’ospedale 450 prime dosi e 293 richiami Pfizer, 352 richiami Astrazenca.