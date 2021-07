A Lamezia Terme per il Comune 77 casi attivi, per la Regione 33 in tutta la provincia di Catanzaro

Nel bollettino regionale per la provincia di Catanzaro sono 33 i casi attivi (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare), ma per il Comune di Lamezia Terme i residenti della città della piana attualmente alle prese con il coronavirus sarebbero 77.

Nell’aggiornamento dai dati forniti dall’Asp di Catanzaro c’è un solo nuovo positivo, senza guariti o contatti stretti e protratti in isolamento domiciliare preventivo.

Un’anomalia che prosegue da diverso tempo, ma anche la stessa pagina del bollettino Covid che porta la data odierna ha come indicazione “Ultima modifica 28 giugno 2021”.