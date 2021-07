Su 1.976 tamponi 32 positivi al Coronavirus e 85 guariti

In Calabria, ad oggi, i tamponi eseguiti sono stati 960.600 (+1.976) con risultati positivi al Coronavirus 69.475 (+32).

A fronte di 85 guariti, gli attualmente positivi diventano 1.986 (-53), di cui 1.936 (-53) in isolamento, 48 in reparto e 2 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 33 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 28 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10228 (10084 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1540 (28 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1511 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21721 (21162 guariti, 559 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 47 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6559 (6458 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 182 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 173 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23051 (22713 guariti, 338 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 16 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5560 (5468 guariti, 92 deceduti).