Ufficializzate le dosi vaccinali previste tra gli ospedali ed i punti vaccini lametini dal 14 al 20 luglio

Nel piano di distribuzione dei vaccini per ognuno dei punti vaccinali presenti su tutto il territorio regionale, relativamente al periodo che va dal 14 al 20 luglio, in agenda per il presidio ospedaliero lametino sul colle Sant’Antonio 232 richiami di Pfizer, 45 di Moderna e 49 Astrazeneca.

Per quanto riguarda l’ospedale “Giovanni Paolo II” in programma 1505 seconde dosi di Pfizer, 4 di Moderna e 1014 di Astrazeneca.

Per l’ospedale di Soveria Mannelli previste 85 prime dosi di Pfizer, con come richiami 525 di Pfizer e 214 Astrazeneca.

Nel punto vaccinale di via De Filippis prime dosi divise tra 760 Pfizer, 100 Janssen, 80 Moderna e 20 Astrazeneca.