In provincia di Catanzaro 32.199 utenti da vaccinare ancora per raggiungere il target dell’80%

Reso noto dalla protezione civile il report delle vaccinazioni in Calabria, distinte per province e per fascia d’età, aggiornato al 17 luglio.

In provincia di Catanzaro la media è del 70% degli indicati come prima somministrazione (64% la media regionale), che scende al 43% in merito al richiamo (41% la media regionale).

Percentuali che, data la scelta iniziale di inoculare per fasce di età, vanno così scendendo a seconda dell’anzianità e numero di utenti: come prime dosi 91% over 80 anni, 89% tra i 70 ed i 79, 82% tra i 60 ed i 69, 74% tra i 50 e 59, 65% tra i 40 ed i 49, 53% tra i 12 ed i 39;

come richiami 87% over 80 anni, 76% tra i 70 ed i 79, 59% tra i 60 ed i 69, 41% tra i 50 e 59, 35% tra i 40 ed i 49, 21% tra i 12 ed i 39;

In ambito numerico rimangono ancora da vaccinare con almeno una dose in provincia 2.293 over 80 anni, 3.498 tra i 70 ed i 79, 8.263 tra i 60 ed i 69, 13.728 tra i 50 e 59, 16.564 tra i 40 ed i 49, 50.271 tra i 12 ed i 39, con in totale 32.199 utenti da vaccinare ancora per raggiungere il target dell’80%.