Nell’arco di circa un mese in città si è passati da oltre 100 casi lametini attivi alla trentina attuale

Continua sulla via dell’allineamento dei dati il bolletino comunale dei contagi attualmente attivi a Lamezia Terme.

L’aggiornamento odierno mantiene a 36 il numero di casi attivi, con 2 nuovi positivi ed altrettanti guariti, cui si aggiungono 4 contatti stretti.

Nell’arco di circa un mese in città si è passati da oltre 100 casi attivi alla trentina attuale, stima che potrebbe però essere ulteriormente vista al ribasso visto che i dati comunicati dall’Asp alla Regione per tutta la provincia di Catanzaro oggi sono di 40 attualmente positivi (5 in reparto, 2 in terapia intensiva, 33 in isolamento domiciliare).