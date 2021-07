I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 3, con 2 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Gli attualmente positivi in città sono così 37, suscettibili però di nuove stime dato il perdurare della discrasia tra i dati inviati dal dipartimento di prevenzione al Comune e quelli ufficializzati dalla Regione ricevuti dalla medesima divisione dell’Asp di Catanzaro (ieri in provincia venivano indicati 5 cittadini in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare, per un totale di 33)