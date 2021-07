Dal 21 al 27 luglio previste 1.840 prime dosi e 2.268 richiami nei 3 punti vaccinali lametini

Reso noto dalla protezione civile il piano di distribuzione dei vaccini per ognuno dei punti presenti su tutto il territorio regionale, relativamente al periodo che va dal 21 al 27 luglio.

A Lamezia Terme nell’ex ospedale di colle Sant’Antonio in agenda come richiami 265 Pfizer, 34 Moderna, 24 Astrazeneca.

Presso la succursale estiva dell’Hub di Catanzaro in via De Filippis previste invece come prime dosi 1450 Pfizer, 110 Janssen, 20 Astrazeneca, e nell’ospedale Giovanni Paolo II sia prime dosi (210 Pfizer, 70 Janssen, 20 Astraneca) che richiami (1451 Pfizer, 23 Moderna, 431 Astraneca).

Nell’ospedale di Soveria Mannelli segnate 100 prime dosi di Pfizer, e come richiami 557 Pfizer, 2 Moderna, 83 Astraneca).