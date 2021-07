I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 4, con zero guariti comunicati al Comune

I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 4, con zero guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 3 le persone in quarantena precauzionale, con gli attualmente positivi in città che sono così 41, anche se la stessa azienda sanitaria provinciale ne comunica poi nel bollettino regionale 45 in tutta la provincia, sintomo che i dati ancora non sono perfettamente allineati tra Regione, Comune ed Asp.