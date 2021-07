Su 2.251 tamponi 136 nuovi positivi, 44 guariti, per un totale di 92 casi attivi in più

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 977.741 (+2.251) e le persone risultate positive al Coronavirus sono 70.106 (+136).

Con 44 guariti i casi attivi salgono a 2.183 (+92), di cui 2.127 in isolamento (+89), 52 in reparto (+4), 4 in rianimazione (-1).

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 80 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 79 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10248 (10104 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1440 (34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1403 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22049 (21483 guariti, 566 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 83 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 82 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6595 (6494 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 375 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23090 (22751 guariti, 339 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 24 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 21 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5570 (5478 guariti, 92 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica che dei 35 positivi di oggi 2 sono soggetti residenti fuori regione.

L’ ASP di Crotone comunica che dei 12 positivi di oggi 2 sono migranti.

L’ ASP di Reggio Calabria comunica che dei 48 soggetti positivi di oggi 1 è migrante sbarcato a Rocella Ionica. L’Asp di Vibo comunica un guarito nel setting fuori regione.