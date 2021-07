Dopo il fine settimana comunicati 29 nuovi positivi lametini, 71 il numero di casi attivi da aggiornare

I nuovi positivi lametini nel bollettino comunale odierno sono 29, con 1 solo guarito comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune.

Sono poi 28 le persone in quarantena precauzionale, con i dati pubblicati online riferiti al periodo tra la seconda metà di venerdì ed oggi.

Gli attualmente positivi in città sono così 71, al netto della ricognizione in atto con l’Asp per allineare i dati con quanto comunicato dalla stessa azienda alla Regione.