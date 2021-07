Al 25 luglio in provincia di Catanzaro il 71% della popolazione target con almeno una dose, 51% vaccinata

Il 65% della popolazione target in Calabria ha ricevuto almeno una dose di vaccino (246.084 ancora da raggiungere), il 48% anche il richiamo (ne mancano 545.005), nei dati comunicati dalla protezione civile aggiornati al 25 luglio.

Spostandosi a livello provinciale e per fasce di età, in provincia di Catanzaro il 71% della popolazione target ha avuto almeno una prima dose (28.383 in meno rispetto al traguardo fissato), il 51% ha completato il ciclo vaccinale (91.786 le persone necessarie per il target dell’80%). Nello specifico:

gli over 80 hanno ricevuto per il 91% la prima dose e l’88% il richiamo;

90% di prime dosi e 82% di richiami per la fascia tra i 70 ed i 79 anni;

83% di prime dosi e 69% di richiami per la fascia tra i 60 ed i 69 anni;

75% di prime dosi e 48% di richiami per la fascia tra i 50 ed i 59 anni;

66% di prime dosi e 43% di richiami per la fascia tra i 40 ed i 49 anni;

55% di prime dosi e 29% di richiami per la fascia tra i 12 ed i 39 anni.

Nella classifica provinciale guida Vibo Valentia (78% – 60%), seguita quasi appaiate da Catanzaro e Crotone (la provincia pitagorica registra 70% e 52%), più indietro Cosenza (65% – 46%) e Reggio Calabria (58% – 44%).