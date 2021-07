Con 79 guariti i casi attivi aumentano fino a 2.749, con 2.679 in isolamento, 64 in reparto, 6 in rianimazione

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 992.479 (+1.894) e le persone risultate positive al Coronavirus diventano 70.955 (+122).

Con 79 guariti i casi attivi aumentano fino a 2.749 (+43), con 2.679 in isolamento (+41), 64 in reparto (+2), 6 in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 165 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 161 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.262 (10.118 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.497 (29 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1465 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22.177 (21.601 guariti, 576 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 170 (2 in reparto, 1 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.612 (6.511 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 648 (23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 624 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.174 (22.835 guariti, 339 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 47 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 44 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5.585 (5.493 guariti, 92 deceduti).

L’asp di Catanzaro comunica che dei 12 soggetti positivi 1 è residente fuori regione.

L’asp di Crotone comunica che dei 30 soggetti positivi 14 sono migranti ed 1 residente fuori regione.

L’asp di Reggio Calabria comunica che dei 36 soggetti positivi 8 sono migranti.

L’asp di Cosenza comunica che dei 36 soggetti positivi 1 è residente fuori regione.