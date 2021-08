Green Pass, Authcode subito e in autonomia attraverso la nuova applicazione attiva dal 30 luglio

Chi ha i requisiti per la Certificazione verde COVID-19 e non ha ricevuto l’SMS o l’email, o li hai smarriti, può recuperare il proprio Authcode subito e in autonomia attraverso la nuova applicazione attiva dal 30 luglio.

Basta inserire il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell’evento che ha generato la certificazione verde (data dell’ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo).

Una volta ottenuto l’Authcode si potrà scaricare la Certificazione dal sito approntato dal Governo, l’app Immuni o Io.