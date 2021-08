Previste 5.485 dosi di vaccino nel lametino nel periodo tra l’11 ed il 24 agosto

Stilata la distribuzione dei vaccini da inoculare in Calabria nel periodo tra l’11 ed il 24 agosto.

A Lamezia Terme in agenda nell’ex ospedale di colle Sant’Antonio 36 seconde dosi (31 Pfizer, 4 Moderna, 1 Astrazeneca), mentre saranno 3.603 quelle previste nel centro di via De Filippis (come prime dosi 1.800 Pfizer, 1.200 Moderna, 120 Astrazeneca, come richiami 271 Pfizer, 205 Moderna, 7 Astrazeneca) e 1.336 nell’ospedale “Giovanni Paolo II” (170 prime dose Pfizer, come richiami 972 Pfizer, 155 Moderna, 39 Astrazeneca).

Presso il centro “Il Gabbiano” di Gizzeria previste 20 dosi di richimo Pfizer, nell’ospedale di Soveria Mannelli 490 (121 prime dose Pfizer e 8 Astrazeneca, come richiami 304 Pfizer, 47 Moderna e 10 Astrazeneca).