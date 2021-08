In provincia di Catanzaro su una popolazione di 312.088 utenti interessati 199.890 sono vaccinati

Online il report delle vaccinazioni in Calabria, distinte per province e per fascia d’età, aggiornato al 16 agosto.

La provincia di Catanzaro rimane la seconda migliore per prestazioni tra le 5 esistenti, con percentuali di somministrazioni (75% prima dose, 64% richiamo) anche superiori alla media regionale, ma ancora un po’ distanti dall’obiettivo 80% fissato a livello nazionale

Dividendo per fasce di età la popolazione sopra i 12 anni, in provincia:

over 80 – 91% prima dose, 88% richiamo

70-79 – 91% prima dose, 87% richiamo

60-69 – 85% prima dose, 78% richiamo

50-59 – 78% prima dose, 65% richiamo

40-49 – 71% prima dose, 54% richiamo

12-39 – 63% prima dose, 49% richiamo

In totale in provincia su una popolazione di 312.088 utenti interessati, 199.890 sono vaccinati, 112.198 ancora non hanno completato il ciclo (77.169 non hanno avuto neanche una prima dose), con 49.780 mancanti per raggiungere il target dell’80%.