Rinforzi assunti a tempo indeterminato full time per il reparto di pediatria dell’ospedale lametino, che oltre alle già note carenze di personale vedrà a breve anche un trasferimento al Pugliese di Catanzaro.

Oltre all’assunzione in intere di Francesca Falvo, la terna commissariale che guiderà per circa ancora un mese l’Asp di Catanzaro lunedì ha approvato l’immissione in organico di altri 3 medici, Barbara Vonella, Miriam Ceravolo ed Erica Caputo, avvalendosi della graduatoria concorsuale per la disciplina di neonatologia approvata il 13 luglio, tenendo conto dell’equipollenza delle due discipline.