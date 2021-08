Su 2.273 tamponi 234 nuovi positivi calabresi, 2 utenti in più sia in reparto che in rianimazione

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è di 1057233 (+2.273), le persone risultate positive al Coronavirus sono 75783 (+234).

Con 161 guariti e 2 decessi, gli attualmente positivi salgono a 4.127 (+71), di cui 3.992 (+67) a domicilio, 125 (+2) in reparto, 10 (+2) in rianimazione.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 293 (17 in reparto, 3 in terapia intensiva, 273 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10552 (10405 guariti, 147 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 852 (34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 815 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23861 (23259 guariti, 602 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 330 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 322 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6917 (6815 guariti, 102 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2032 (51 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1977 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24051 (23700 guariti, 351 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 312 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 302 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5684 (5591 guariti, 93 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che “si registrano 47 nuovi casi; il numero totale dei casi dei residenti in regione è incrementato di 45 unità e non di 47, in quanto sono stati eliminati 2 casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche, 1 caso a domicilio è stato eliminato dal setting fuori regione in quanto risultato doppio.

L’Asp di Catanzaro comunica “21 nuovi positivi, l’incremento è di 20 in quanto c’è stato un decesso nella terapia intensiva dell’AOU Mater Domini di una paziente appartenente all’ASP di Vibo Valentia.

L’Asp di Crotone comunica ” 44 positivi di cui 7 migranti, inoltre, è stato eliminato un positivo noto per trasferimento della competenza all’ASP di Catanzaro (domicilio nella provincia di Catanzaro)”.

L’ Asp di Reggio Calabria comunica ” 119 soggetti positivi di cui 3 migranti e 3 positivi fuori regione. L’ASP di Vibo Valentia comunica che ” a seguito di verifiche effettuate si registrano 5 soggetti positivi, già guariti nel mese di agosto 2021 recuperati dalle schede in archivio.

L’incremento di oggi è di 8 soggetti positivi in quanto c’è stato un decesso presso l’azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro residente nella provincia di Vibo Valentia.